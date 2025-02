[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia ed Eboli unite nel ricordo dei Carabinieri Pastore e Ferraro

Poco prima dell’inizio di Vitulano Drugstore Manfredonia – Feldi Eboli, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A di futsal, sabato 22 febbraio al PalaScaloria di Manfredonia, si è assistito ad un toccante momento: i due club hanno omaggiato la memoria di Francesco Pastore e Francesco Ferraro.

I due giovanissimi Carabinieri, originari rispettivamente di Manfredonia e Montesano Salentino, hanno perso tragicamente la vita lo scorso aprile, in un incidente nella strada che collega Eboli a Campagna, dove erano di servizio.

L’avvenimento ha scosso nel profondo le comunità coinvolte. In un’occasione che avrebbe senz’altro rinvigorito il già solido e amichevole rapporto tra le due realtà sportive, è allora giunta la proposta del Comune di Eboli nei confronti della Città di Manfredonia. Con grande celerità e orgoglio, i due club hanno accettato, potendo contare anche del sostegno dell’Associazione Nazionale Carabinieri, la cui Sezione di Manfredonia è da anni un’eccellenza territoriale; dell’Associazione Prima Vela Foggia “Ciro Campagna” ODV che, dalla scorsa stagione, si occupa della sicurezza nelle partite casalinghe dei sipontini con straordinaria professionalità; della Divisione Calcio a Cinque che ha approvato con rapidità e sentimento.

Le squadre, dopo la riproduzione del Canto degli Italiani, hanno donato a Matteo Pastore, padre di Francesco, le proprie maglie da gioco. Ai nomi dei due angeli è stato accompagnato il numero 18 che, nella smorfia, rappresenta proprio i Carabinieri. In rappresentanza del sodalizio biancoceleste ha partecipato il Presidente Onorario Dott. Luigi Esposto, assieme al Consigliere Comunale di Manfredonia con delega allo sport Nicola Mangano, mentre dal lato ebolitano vanno ringraziati il principale promotore dell’iniziativa, l’Assessore Antonio Corsetto, ed il dirigente Sergio Russo.

Un momento di grande commozione per tutti i presenti al palazzetto dello sport in quello che è stato un meraviglioso pomeriggio di grande sport ad altissimi livelli. Il Vitulano Drugstore Manfredonia ribadisce la sua vicinanza e presenza sul territorio e l’impegno socialeche, rappresentando la città nella massima categoria nazionale, ha assunto. L’augurio è che cittadini ed istituzioni continuino a dimostrare altrettanto sostegno e vicinanza, necessari per la prosecuzione di questo progetto nonché per lo sviluppo della comunità sipontina.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Saverio De Nittis

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5