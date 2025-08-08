[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, ecco il Comitato della Festa Patronale: Vincenzo Feltri presidente

La Giunta Comunale di Manfredonia ha deliberato e preso atto dell’avvenuta costituzione del Comitato Festa Patronale.

Il presidente è l’avvocato Vincenzo Feltri, la vicepresidente è Monica Mantovano.

I componenti sono Antonio Riccardo e Massimo Verderosa. Il segretario è Andrea Cotrufo.