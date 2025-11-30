[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia e Vieste nel panorama velico nazionale con Gargano Sailing Club

Dal 5 al 10 settembre 2026 Manfredonia sarà protagonista nel mondo della vela nazionale. Ospiterà il Campionato Nazionale Giovanile in doppio. Un evento nazionale di grande rilevanza che richiamerà oltre 400 atleti di

alto profilo agonistico provenienti da ogni parte d’Italia che si confronteranno per aggiudicarsi la migliore posizione ed accedere ai campionati internazionali. L’organizzazione è stata affidata dal consiglio federale della Federazione Italiana Vela con il supporto dell’VIII zona FIV al Gargano Sailing Club, scuola di vela che opera su tutto il territorio del Gargano organizzando eventi e corsi di vela per tutte le età. Una dinamica realtà sportiva e sociale che in soli 5 anni è riuscita a classificarsi tra le prime 100 scuole di vela FIV sulle quasi 800 presenti su tutto il territorio nazionale. Confermata, sempre su Manfredonia una tappa del campionato nazionale Ilca (imbarcazioni con un solo componente nell’equipaggio) per fine ottobre. A fine settembre, inoltre, la Gargano Sailingsarà chiamata a gestire, per il secondo anno di seguito, la Finale del Campionato Nazionale di Windsurf e Free-style nel

cristallino mare del comune di Vieste che ha sostenuto e rinnovato l’ospitalità di questo importantissimo appuntamento sportivo. Manfredonia ed il Gargano approdano nel panorama velistico nazionale con un programma di iniziative che creano uno straordinario connubio tra Sport, Turismo e Territorio. La Puglia è stata designata “Regione Europea dello Sport” per il 2026, un riconoscimento che celebra le sue politiche per lo sport e il benessere di tutti i cittadini ed il territorio del Gargano non starà a guardare ma sarà uno dei protagonisti. Questo titolo riconosce il lavoro della regione nella promozione di attività sportive inclusive e accessibili, oltre a evidenziare l’organizzazione di eventi sportivi, come i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il management della Gargano Sailing ha portato, negli ultimi anni, una nuova luce nel circuito velistico su tutto il promontorio del Gargano, un ambiente ricco di bellezze naturali ed uno straordinario ambito in cui tracciare percorsi e rotte per vivere l’ambiente con lo spirito giusto. Iniziative che aiutano a risvegliare una passione che sembrava sopita, accendendo l’entusiasmo di una nuova generazione di velisti e dando nuovo respiro a uno sport che, prima di allora, sembrava destinato a rimanere ai margini delle locali iniziative, senza ombra di dubbio brace che ha accesso una fiamma più imponente. Uno degli obiettivi più ambiziosi e riusciti del Gargano Sailing Club èstato quello di creare e formare una nuova classe di giovani velisti. Il club ha investito molto nel coinvolgimento delle scuole, nella formazione di corsi e attività che potessero avvicinare i ragazzi al mare e alla vela. La riscoperta della vela nel Gargano non è stata solo una questione di numeri, ma soprattutto di passione. Oggi i venti che soffiano sul mare di Puglia sono più forti che mai, e la vela è tornata ad animare le acque del Gargano. Un risultato che non solo ha dato nuova linfa al club, ma ha anche attirato l’attenzione su un’area costiera che ora può vantare un’offerta turistica piùvariegata e dinamica.

di Raffaele di Sabato