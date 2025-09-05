[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, è tempo di Pizzomunno Cup

ISSIAMO LE VELE: È TEMPO DI PIZZOMUNNO CUP

Sabato 13 e domenica 14 settembre i giorni di regata

Sabato 6 settembre alle ore 18.30 la conferenza stampa di presentazione

Tutto è pronto per la XXXIII Regata del Gargano – Pizzomunno Cup, lo storico appuntamento velico organizzato dalla Lega Navale Italiana – sezione di Manfredonia, con la preziosa collaborazione dell’ASD Amici della Vela.

Un evento che non è solo sport, ma spettacolo, tradizione e passione per il mare.

L’edizione 2025 si preannuncia ancora più speciale: le vele coloreranno le acque cristalline del Gargano, in uno scenario unico che ogni anno rapisce velisti e spettatori, trasformando la regata in una vera festa del mare e promuovendo la candidatura della Puglia a Regione Europea dello Sport 2026.

Grazie al sostegno della Regione Puglia – Assessorato alla Salute, al Benessere Animale e allo Sport per Tutti e al patrocinio di istituzioni prestigiose – dall’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale, alla Città di Manfredonia (che inserisce l’evento nel programma del Manfredonia Festival 2025), fino ai Comuni di Vieste, Monte Sant’Angelo, Mattinata e al Parco Nazionale del Gargano – la Pizzomunno Cup si conferma come una delle regate più attese e prestigiose dell’Adriatico.

Le novità 2025 rendono questa edizione ancora più emozionante:

Accanto agi storici trofei “Pizzomunno Cup” e “Adolfo Frattarolo”, nasce il Trofeo Challenge “Jose Fernando Lopes Correa”, dedicato all’indimenticabile “Fefè”, velista appassionato che ha saputo trasmettere l’amore per il mare con entusiasmo e cuore.

La Pizzomunno Cup entra nel circuito Go to Barcolana – Sfida Adriatica, la rotta di regate che conduce alla storica Barcolana di Trieste, rendendo questa tappa ancora più prestigiosa.

Per la prima volta, questo evento sarà anche tappa del Campionato Italiano Offshore Multiscafi, grazie alla collaborazione con l’Associazione Italiana Multiscafi, rafforzando così il suo ruolo di rilievo nel panorama nautico nazionale.

In parallelo alla competizione, prenderanno vita gli incontri della campagna #VINCENTI, dedicati a sana alimentazione, stili di vita equilibrati e lotta al doping, aperti a tutti e pensati per coinvolgere la cittadinanza.

Sabato 6 settembre, alle ore 18:30, nella sede sportiva della Lega Navale di Manfredonia (Viale Miramare 6), si terrà la conferenza stampa ufficiale di presentazione.

Un momento per scoprire nel dettaglio tutte le emozioni che la XXXIII Regata del Gargano – Pizzomunno Cup è pronta a regalare.

La cittadinanza è invitata a partecipare – ingresso libero.