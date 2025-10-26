Sport Manfredonia
Manfredonia e Real Normanna non fanno nulla per vincere: finisce 0-0
Termina 0-0 l’incontro, valevole per la nona giornata del campionato di Serie D girone H, tra Manfredonia e Real Normanna.
Gara soporifera quella in riva al golfo, con pochissime occasioni da rete e portieri quasi inoperosi.
Manfredonia molto impreciso, Real Normanna molto fisica ed attenta a non concedere spazi, pronta a ripartire in contropiede, ma senza creare grattacapi ai padroni di casa.
Un punto a testa che muove la classifica per due squadre che oggi hanno avuto più paura di perderla che voglia di vincerla.