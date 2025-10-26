Sport Manfredonia

Manfredonia e Real Normanna non fanno nulla per vincere: finisce 0-0

Redazione26 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia e Real Normanna non fanno nulla per vincere: finisce 0-0

Termina 0-0 l’incontro, valevole per la nona giornata del campionato di Serie D girone H, tra Manfredonia e Real Normanna.

Gara soporifera quella in riva al golfo, con pochissime occasioni da rete e portieri quasi inoperosi.

Manfredonia molto impreciso, Real Normanna molto fisica ed attenta a non concedere spazi, pronta a ripartire in contropiede, ma senza creare grattacapi ai padroni di casa.

Un punto a testa che muove la classifica per due squadre che oggi hanno avuto più paura di perderla che voglia di vincerla.

Redazione26 Ottobre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©