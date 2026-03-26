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Manfredonia, due ristoranti sanzionati per la presenza di prodotti ittici privi di documento che ne attestasse la provenienza

I militari della Guardia Costiera di Manfredonia, nelle scorse ore, hanno

portato a termine, sotto il coordinamento del 6° centro Controllo Area Pesca

della Direzione Marittima di Bari, due distinte operazioni di polizia marittima

finalizzate alla corretta commercializzazione di prodotti ittici.



Nel corso del primo intervento, i militari hanno rinvenuto, all’interno di un

ristorante di cucina etnica del territorio, un significativo quantitativo di

prodotti ittici privi della necessaria documentazione attestante la tracciabilità.



In particolare, i prodotti ittici rinvenuti risultavano sprovvisti di idonei

documenti che permettessero la ricostruzione dell’intera filiera ittica. Nel

corso dell’ispezione i militari rinvenivano altresì un locale privo di

autorizzazione sanitaria all’interno del quale erano presenti sei frigoriferi

contenenti circa 700 kg di prodotti alimentari.



Sul posto interveniva altresì il personale del Servizio Igiene e Assistenza

Veterinaria dell’ASL di Manfredonia che, unitamente ai militari della Guardia

Costiera, disponevano la chiusura del magazzino e il sequestro dei prodotti

alimentari.



Al titolare dell’attività sono state comminate due sanzioni amministrative per

un importo di circa 3.000,00 euro.



Nel corso del secondo controllo, effettuato presso un altro ristorante della

zona, i militari rivenivano dei prodotti ittici privi di documento che ne

attestasse la provenienza. Anche in questo caso si procedeva al sequestro

dei prodotti ittici e all’elevazione di una sanzione di 1500 euro a carico del

titolare dell’esercizio commerciale.



La mancanza di tracciabilità, fanno sapere le Autorità, rappresenta un grave

rischio per i consumatori, in quanto impedisce di verificare la provenienza

degli alimenti e il rispetto delle condizioni di conservazione lungo la filiera.

La Guardia Costiera – anche in dipendenza funzionale dal Ministero

dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – rinnova il proprio

impegno nella vigilanza sulla filiera della pesca. Un’attività continua che ha lo

scopo di verificare il rispetto delle vigenti disposizioni nazionali ed

internazionali a tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino.