Manfredonia, due ristoranti sanzionati per la presenza di prodotti ittici privi di documento che ne attestasse la provenienza
Manfredonia, due ristoranti sanzionati per la presenza di prodotti ittici privi di documento che ne attestasse la provenienza
I militari della Guardia Costiera di Manfredonia, nelle scorse ore, hanno
portato a termine, sotto il coordinamento del 6° centro Controllo Area Pesca
della Direzione Marittima di Bari, due distinte operazioni di polizia marittima
finalizzate alla corretta commercializzazione di prodotti ittici.
Nel corso del primo intervento, i militari hanno rinvenuto, all’interno di un
ristorante di cucina etnica del territorio, un significativo quantitativo di
prodotti ittici privi della necessaria documentazione attestante la tracciabilità.
In particolare, i prodotti ittici rinvenuti risultavano sprovvisti di idonei
documenti che permettessero la ricostruzione dell’intera filiera ittica. Nel
corso dell’ispezione i militari rinvenivano altresì un locale privo di
autorizzazione sanitaria all’interno del quale erano presenti sei frigoriferi
contenenti circa 700 kg di prodotti alimentari.
Sul posto interveniva altresì il personale del Servizio Igiene e Assistenza
Veterinaria dell’ASL di Manfredonia che, unitamente ai militari della Guardia
Costiera, disponevano la chiusura del magazzino e il sequestro dei prodotti
alimentari.
Al titolare dell’attività sono state comminate due sanzioni amministrative per
un importo di circa 3.000,00 euro.
Nel corso del secondo controllo, effettuato presso un altro ristorante della
zona, i militari rivenivano dei prodotti ittici privi di documento che ne
attestasse la provenienza. Anche in questo caso si procedeva al sequestro
dei prodotti ittici e all’elevazione di una sanzione di 1500 euro a carico del
titolare dell’esercizio commerciale.
La mancanza di tracciabilità, fanno sapere le Autorità, rappresenta un grave
rischio per i consumatori, in quanto impedisce di verificare la provenienza
degli alimenti e il rispetto delle condizioni di conservazione lungo la filiera.
La Guardia Costiera – anche in dipendenza funzionale dal Ministero
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – rinnova il proprio
impegno nella vigilanza sulla filiera della pesca. Un’attività continua che ha lo
scopo di verificare il rispetto delle vigenti disposizioni nazionali ed
internazionali a tutela delle risorse ittiche e dell’ambiente marino.