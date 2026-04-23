Politica Manfredonia
Manfredonia. Due nuove mozioni a tutela della salute e dell’ambiente depositate da Marasco
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Manfredonia. Due nuove mozioni a tutela della salute e dell’ambiente depositate da Marasco
Due nuove mozioni a tutela della salute e dell’ambiente sono state depositate dal Consigliere Comunale GIUSEPPE MARASCO in vista del Consiglio Comunale del 29 aprile 2026.
Le proposte presentate:
- p]:inline”>Mozione prot. n° 24471: Richiesta di accertamenti, trasparenza e monitoraggio sul fenomeno “scie chimiche” e su ipotesi di geoingegneria atmosferica
La mozione impegna l’Amministrazione a chiedere dati ufficiali ad Arpa, Asl e agli enti competenti, a garantire massima trasparenza verso i cittadini e ad attivare forme di monitoraggio sul territorio per rispondere alle diffuse preoccupazioni della comunità.
- p]:inline”>Mozione prot. n° 24421: Costituzione, approvazione, formazione e giuramento degli Ispettori Ambientali Comunali Volontari di Manfredonia
La proposta punta a istituire un corpo di volontari formati che, dopo giuramento, possa affiancare il Comune nella prevenzione e segnalazione di illeciti ambientali: abbandono rifiuti, discariche abusive, inquinamento. Uno strumento concreto per una città più pulita e controllata.
“Con queste due mozioni voglio dare risposte su temi che i cittadini sentono prioritari: il diritto di sapere cosa accade nei nostri cieli e il dovere di difendere il nostro territorio ogni giorno”, dichiara il Consigliere GIUSEPPE MARASCO. “È un lavoro al servizio della Comunità di Manfredonia”.
L’appuntamento è per il Consiglio Comunale del 29 aprile 2026, dove le mozioni saranno discusse.
Ufficio Stampa Consigliere GIUSEPPE MARASCO