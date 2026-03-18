Manfredonia, due giovani protagonisti dello stage per la Juniores Cup 2025/26

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Il progetto giovani del Manfredonia Calcio non è solo una promessa, ma una realtà consolidata che proietta i nostri ragazzi ai vertici del calcio giovanile pugliese.

Ieri, lunedì 16 marzo, presso lo Stadio “San Sabino” di Canosa, è arrivata l’ennesima conferma: Pietro D’Arienzo e Michelangelo Berardinetti sono stati protagonisti dello stage per la Juniores Cup 2025/2026, inseriti di diritto tra i migliori talenti della categoria a livello regionale.

•⁠ ⁠Pietro D’Arienzo: Non un semplice centrocampista, ma un incursore moderno capace di spostare gli equilibri. I suoi 5 gol stagionali certificano un’incisività rara per il ruolo, rendendolo uno dei profili più completi del girone.

•⁠ ⁠Michelangelo Berardinetti: Il prototipo del predatore d’area. Con 4 reti all’attivo, Michelangelo si conferma tra i finalizzatori più letali del panorama regionale, abbinando senso della posizione e freddezza sotto porta.

Vederli confrontarsi in amichevole con i migliori pari età della Puglia è per noi motivo di immenso orgoglio.

La loro crescita è lo specchio del lavoro quotidiano dello staff tecnico e della volontà della società di puntare forte sul vivaio e sul territorio. Il progetto Manfredonia Calcio, filiera unica dalla prima squadra alla scuola calcio, vuole essere un’opportunità di crescita e valorizzazione dei talenti locali, da un punto di vista sportivo, professionale ed umano.

Continuate così, ragazzi. Il futuro è tutto vostro!