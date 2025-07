Manfredonia, donna investita sul ponte Caduti di Nassiriya

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, donna investita al Pontelungo: ambulanza e polizia locale arrivano dopo oltre mezz’ora. Ritardi gravi per carenze strutturali

Questa mattina, intorno alle 10:50, una donna è stata investita nei pressi della Chiesa Sacra Famiglia, sul ponte di Nassiriya (Pontelungo), a Manfredonia.

La donna è rimasta a terra, al centro della carreggiata, fino alle 11:20, quando sono finalmente arrivati i soccorsi. Oltre 30 minuti di attesa per l’ambulanza e per la polizia locale, ritardo inaccettabile in una zona altamente trafficata.

A peggiorare il quadro, una situazione ben nota e purtroppo cronica: l’ospedale di Manfredonia soffre da tempo di un malfunzionamento generale che impedisce di eseguire visite o esami urgenti sul posto. Per questo motivo, tutte le ambulanze sono costrette a dirigersi verso San Giovanni Rotondo anche per casi non gravi, lasciando spesso scoperta Manfredonia.

Quando si verificano emergenze reali, come quella di oggi, le conseguenze sono gravi: la città resta senza mezzi disponibili e i soccorsi arrivano con ritardi che mettono a rischio la vita dei cittadini.

Attualmente, la donna si trova ancora all’interno dell’ambulanza per accertamenti, in attesa di essere trasportata.

Seguiranno aggiornamenti

fonte: Radio Manfredonia Centro