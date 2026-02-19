[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, domenica partita decisiva. Ma la squadra è in linea con i programmi di inizio stagione

Manfredonia-Ferrandina è una gara ricca di insidie, ma che potrebbe portare ai sipontini, nel catino del Miramare, tre punti importantissimi per la salvezza in uno scontro diretto.

Ad oggi, prima della 25a giornata, il Manfredonia ha 29 punti a +2 dalla zona playout occupata in tredicesima posizione dall’accoppiata Sarnese e Francavilla, e -10 dalla zona playoff, che non è mai stato un obiettivo dichiarato dalla società.

Nello scorso anno, alla 24a, i sipontini avevano 10 punti in meno, bloccati a quota 19 ed occupavano il quart’ultimo posto, con la tredicesima posizione a 25 punti, 2 in meno di quest’anno.

Due anni fa, invece, i sipontini avevano ben 32 punti dopo aver battuto il Gallipoli in casa, con la zona playout distante 6 punti ed occupata dal Barletta a quota 26.

Una vittoria al Miramare domenica, a questo punto, potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza.