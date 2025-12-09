Politica Manfredonia

Manfredonia, domani l’Amministrazione alla Casa dei Diritti di Siponto

Redazione9 Dicembre 2025
🏘️ Prosegue il percorso di dialogo diretto tra Amministrazione e cittadini attraverso gli incontri “Quartieri in Comune”.

Il prossimo appuntamento si terrà mercoledì 10 Dicembre, alle ore 18:00, presso la Casa dei Diritti, in Viale dei Pini 5 a Siponto.
Un’occasione importante per dare voce a chi vive ogni giorno questo quartiere e contribuire insieme a costruire una visione condivisa del suo futuro.

🤝 La partecipazione di ciascuno fa la differenza.

