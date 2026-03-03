[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, domani il Lucio Dalla Day

Manfredonia, 3 marzo 2026

La Pro Loco di Manfredonia, con il patrocinio del Comune di Manfredonia, presenta la seconda edizione del “Lucio Dalla Day”, in programma il 4 marzo 2026: una giornata interamente dedicata a Lucio Dalla e al legame profondo che ha unito l’artista alla città sipontina.

L’edizione 2026 non sarà soltanto un evento musicale, ma un vero e proprio percorso diffuso di memoria e partecipazione che coinvolgerà l’intero centro storico.

Nel corso della giornata, le vie del centro saranno animate da una filodiffusione con le canzoni più amate di Lucio Dalla, creando un’atmosfera suggestiva e condivisa. I negozi aderenti esporranno fotografie dell’artista, trasformando le vetrine in piccoli spazi narrativi dedicati al suo ricordo e al suo rapporto con Manfredonia.

La città si farà così palcoscenico collettivo, in un omaggio che intreccia musica, identità e comunità.

Momento conclusivo della giornata sarà il concerto serale “Sinfonicamente Lucio”, in programma alle ore 20:30 presso il Teatro “Lucio Dalla”, luogo simbolico e fortemente rappresentativo per questo tributo. Lo spettacolo vedrà l’esibizione del Futura Ensemble, diretto dal Maestro Antonio Pio Lamarca, con una rilettura raffinata e sinfonica dei brani più rappresentativi del repertorio dell’artista, arricchita da interventi coreografici a cura di scuole di danza del territorio.

Il “Lucio Dalla Day” si conferma così un progetto culturale capace di unire linguaggi artistici e partecipazione collettiva, rafforzando il valore della memoria e il senso di appartenenza della comunità.