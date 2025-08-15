[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, divieto di combustione di residui agricoli

Il Sindaco informa la cittadinanza e gli operatori agricoli che dal 14 agosto al 30 settembre è in vigore su tutto il territorio comunale il divieto assoluto di bruciare in loco residui vegetali derivanti da attività agricole e orticole, inclusi stocchi e piante di pomodoro a fine ciclo.

🔥 ALTO RISCHIO INCENDI

Le combustioni in estate, soprattutto vicino a zone boscate, rappresentano un grave pericolo di innesco di incendi, con potenziali danni a persone, coltivazioni, aree naturali e patrimonio edilizio.

🌱 METODI ALTERNATIVI SOSTENIBILI

Esistono soluzioni semplici e sicure per gestire i residui agricoli:

Trinciatura: frammentazione dei residui per un rapido smaltimento;

Interramento: incorporazione nel terreno per migliorare la fertilità del suolo.

🤝 SERVIZIO GRATUITO PER I COLTIVATORI

Grazie al protocollo tra ARPA Puglia, Provincia di Foggia e associazioni agricole, i coltivatori possono eliminare gratuitamente le piante di pomodoro a fine ciclo con pulizia del suolo.

Per richiederlo basta chiamare il numero verde:

📞 0881.722060 (attivo per prenotare l’intervento di rimozione)

Vigilanza e sanzioni

Il Comando di Polizia Locale effettuerà controlli mirati. Le violazioni saranno punite secondo la normativa vigente.

🔗 Al link di seguito l’ordinanza: https://servizionline.comune.manfredonia.fg.it/cmsmanfredonia/portale/albopretorio/getfile.aspx?SOURCE=DB&PARAM=9177&KEY=28659