Manfredonia, divieto di circolazione con monopattini in centro: cosa prevede l’ordinanza
Manfredonia, divieto di circolazione con monopattini in centro: cosa prevede l’ordinanza
Il Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini in merito alla pericolosità della circolazione incontrollata di monopattini elettrici e altri dispositivi di micromobilità nella zona pedonale del centro storico, è stata adottata una nuova ordinanza a tutela della sicurezza pubblica e della convivenza civile.
Cosa prevede l’ordinanza:
È vietato il transito di:
• monopattini elettrici
• velocipedi elettrici
• segway
• hoverboard
• monowheel
e di ogni altro dispositivo di mobilità personale elettrica nel tratto urbano compreso tra Corso Manfredi, Villa Comunale, Piazza del Popolo e Piazzetta Mercato.
È consentita la circolazione solo se i suddetti dispositivi sono condotti a mano.
Obiettivo del provvedimento: garantire la sicurezza dei pedoni, la tutela del decoro urbano e la valorizzazione degli spazi pubblici, specialmente in un’area ad alta frequentazione turistica e culturale.
Quando entra in vigore: il divieto sarà effettivo a partire dalla data di installazione della segnaletica verticale dedicata, in conformità al Codice della Strada.
La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine vigileranno sul rispetto dell’ordinanza e procederanno, in caso di violazioni, con le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Invitiamo tutti i cittadini, residenti e turisti, a collaborare e rispettare le nuove disposizioni per una città più sicura e vivibile per tutti.