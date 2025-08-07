[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, divieto di circolazione con monopattini in centro: cosa prevede l’ordinanza

Il Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini in merito alla pericolosità della circolazione incontrollata di monopattini elettrici e altri dispositivi di micromobilità nella zona pedonale del centro storico, è stata adottata una nuova ordinanza a tutela della sicurezza pubblica e della convivenza civile.

Cosa prevede l’ordinanza:

È vietato il transito di:

• monopattini elettrici

• velocipedi elettrici

• segway

• hoverboard

• monowheel

e di ogni altro dispositivo di mobilità personale elettrica nel tratto urbano compreso tra Corso Manfredi, Villa Comunale, Piazza del Popolo e Piazzetta Mercato.

È consentita la circolazione solo se i suddetti dispositivi sono condotti a mano.

Obiettivo del provvedimento: garantire la sicurezza dei pedoni, la tutela del decoro urbano e la valorizzazione degli spazi pubblici, specialmente in un’area ad alta frequentazione turistica e culturale.

Quando entra in vigore: il divieto sarà effettivo a partire dalla data di installazione della segnaletica verticale dedicata, in conformità al Codice della Strada.

La Polizia Locale e le Forze dell’Ordine vigileranno sul rispetto dell’ordinanza e procederanno, in caso di violazioni, con le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Invitiamo tutti i cittadini, residenti e turisti, a collaborare e rispettare le nuove disposizioni per una città più sicura e vivibile per tutti.