Manfredonia, divieto di balneazione dalle 17 del 29 e del 31 agosto

Redazione28 Agosto 2025
Il SINDACO di MANFREDONIA

ORDINA
Il divieto di balneazione e ogni altra attività connessa agli utilizzi del mare per la durata
delle manifestazioni sopra indicate:

  • il giorno 29 agosto 2025, dalle ore 17:00 fino al termine della manifestazione,
    sull’area demaniale marittima – tratto di spiaggia libera – denominata “spiaggia Castello”;
  • il giorno 31 agosto 2025, dalle ore 17:00 fino al termine delle operazioni di
    bonifica nelle “zone di sparo”, sull’area demaniale marittima – tratto di spiaggia libera –
    denominata “spiaggia Castello”, mentre nelle aree individuate in un raggio di 100 metri
    dalle “zone di sparo” dalle ore 23:30 alle ore 01:00, per consentire l’accensione in
    sicurezza dei fuochi pirotecnici della manifestazione indicata in premessa
