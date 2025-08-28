Eventi ManfredoniaManfredonia
Manfredonia, divieto di balneazione dalle 17 del 29 e del 31 agosto
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, divieto di balneazione dalle 17 del 29 e del 31 agosto
Il SINDACO di MANFREDONIA
ORDINA
Il divieto di balneazione e ogni altra attività connessa agli utilizzi del mare per la durata
delle manifestazioni sopra indicate:
- il giorno 29 agosto 2025, dalle ore 17:00 fino al termine della manifestazione,
sull’area demaniale marittima – tratto di spiaggia libera – denominata “spiaggia Castello”;
- il giorno 31 agosto 2025, dalle ore 17:00 fino al termine delle operazioni di
bonifica nelle “zone di sparo”, sull’area demaniale marittima – tratto di spiaggia libera –
denominata “spiaggia Castello”, mentre nelle aree individuate in un raggio di 100 metri
dalle “zone di sparo” dalle ore 23:30 alle ore 01:00, per consentire l’accensione in
sicurezza dei fuochi pirotecnici della manifestazione indicata in premessa