Manfredonia, disservizi al sistema fognario di Siponto nella giornata di ieri. Valentino: “Non ha interessato le nostre acque”

Il Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che nella giornata di mercoledì 19 giugno si è verificato un disservizio tecnico presso l’impianto di sollevamento fognario “I.S.F. Nettuno”, situato nella località di Siponto.

L’intervento tempestivo della squadra tecnica dell’Acquedotto Pugliese, della Polizia Locale e della Capitaneria di Porto di Manfredonia, ha permesso di ripristinare rapidamente la piena funzionalità dell’impianto, senza alcuna conseguenza per la rete fognaria esterna e senza alcun impatto sull’ambiente circostante.

L’Assessora all’Ambiente MariaRita Valentino ha dichiarato:

“Il disservizio non ha in alcun modo interessato le nostre acque, che non sono state soggette a sversamenti né a contaminazioni. Grazie all’intervento immediato dei tecnici, la situazione è rientrata prontamente nella normalità, evitando ogni potenziale impatto ambientale. Resta alta l’attenzione dell’Amministrazione sul corretto funzionamento degli impianti, soprattutto in aree delicate come quella di Siponto, dove la tutela ambientale è per noi una priorità assoluta.”

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno nella gestione efficiente e sostenibile dei servizi pubblici essenziali, restando come sempre a disposizione per eventuali segnalazioni da parte dei cittadini.