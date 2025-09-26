Manfredonia, disordini notturni in Via Scaloria: danni ad esercizi commerciali e proteste residenti
Sembrava essere, con l’inizio delle scuole, l’incubo di residenti e commercianti di Via Scaloria, nel tratto tra Via Fiume e Via Martiri di Cefalonia, nei pressi dell’Istituto Roncalli.
Gruppi di ragazzini, molto probabilmente minorenni, prendono di mira auto ed esercizi commerciali con schiamazzi fino a tarda ora e danni ad esercizi commerciali. Nella notte è stato preso di mira un fruttivendolo della zona.
Come mostrano gli screenshot di video arrivati alla nostra redazione, si vedono ragazzini appiccare anche un piccolo incendio al centro della carreggiata.
“Nella zona ci lamentiamo tutti, ma non si fa nulla per paura di ripercussioni. Abbiamo solo da perdere” dice uno dei commercianti della zona “La nostra speranza è che i genitori di questi ragazzi possano prendere provvedimenti nei confronti dei loro figli”.