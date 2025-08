Manfredonia, disinfestazione notturna: giorni e orari

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua il calendario per la disinfestazione cittadina.

5 AGOSTO 2025 – MARTEDÌ

🕛 DALLE ORE 00:01 ALLE ORE 06:00

Zona (Monticchio – Centro)

da inizio abitato lato est fino a via Arcivescovado – Scaloria inclusa – attesta viale Padre Pio – comprende zone C/8 – C/9 – C/10 – C/11.

6 AGOSTO 2025 – MERCOLEDÌ

🕛 DALLE ORE 00:01 ALLE ORE 06:00

Zona (Centro – Stazione)

da via Arcivescovado – Scaloria attestante fino a via E. Giustino inclusa – comprende via delle Margherite – cooperative Algesiro – Gozzini.

Zona (Porta Foggia)

da via E. Giustino attestante a fine abitato lato ovest – comprende zona 167 – zone C/12 – C/13.

7 AGOSTO 2025 – GIOVEDÌ

🕛 DALLE ORE 00:01 ALLE ORE 06:00

Zona Siponto – 2° piano di Zona – D/32 – Comparti

8 AGOSTO 2025 – VENERDÌ

🕛 DALLE ORE 00:01 ALLE ORE 06:00

Zona Riviera – Frazione Montagna – Borgo Mezzanone

Per maggiori informazioni:

🌐 www.asemanfredonia.it

🌐 www.comune.manfredonia.fg.it

☎️ Numero verde ASE 800.724590 (lun–ven 09:00–18:00 | sab 09:00–13:00)

Centro antiveleni 800183459