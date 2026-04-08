Manfredonia. Disinfestazione adulticida notturna: rinviati gli interventi del 1 – 2 – 3 aprile per avverse condizioni meteo, comunicate le nuove date
Disinfestazione adulticida notturna: rinviati gli interventi del 1 – 2 – 3 aprile per avverse condizioni meteo, comunicate le nuove date
Manfredonia – ASE S.p.A. informa la cittadinanza che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche registrate nei giorni scorsi, gli interventi di disinfestazione adulticida notturna programmati nei giorni 1 – 2 – 3 Aprile sono stati rinviati.
Le attività, affidate alla ditta specializzata Urbano Chimica Srl, saranno regolarmente eseguite secondo il seguente nuovo calendario, nelle medesime fasce orarie comprese tra le ore 01:00 e le ore 06:00:
• l’intervento previsto per il giorno 1 aprile 2026 nella zona Monticchio – Centro è posticipato al 10 aprile 2026;
• l’intervento previsto per il giorno 2 aprile 2026 nella zona Centro – Stazione – Porta Foggia e viale Kennedy è posticipato al 13 aprile 2026;
• l’intervento previsto per il giorno 3 aprile 2026 nella zona Siponto – 2° Piano di Zona – D/32 – Comparti è posticipato al 14 aprile 2026.
Si precisa che restano valide tutte le indicazioni già riportate nel manifesto pubblico affisso sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree interessate dagli interventi e alle norme di comportamento da adottare durante le operazioni.