Manfredonia, dipendente Ase rompe un mastello, la società: “Ci scusiamo, procedure per chiarire quanto accaduto”
Siamo venuti a conoscenza, per il tramite dei canali Social, dell’episodio increscioso occorso in data 07/08/2025 da un nostro dipendente a tempo determinato nell’esercizio delle sue funzioni.
Desideriamo innanzitutto esprimere il nostro rammarico per tale episodio e assicuriamo di aver attivato immediatamente tutte le procedure interne per chiarire quanto accaduto.
Il comportamento del dipendente coinvolto, sarà oggetto di valutazione disciplinare in linea con il nostro codice di condotta.
Ase SpA Manfredonia ribadisce il proprio impegno costante nel garantire la professionalità in tutte le attività svolte.
Ci scusiamo per ogni eventuale disagio causato all’utente in questione, pregando lo stesso di recarsi presso il nostro CCR di Via Tratturo del Carmine per la sostituzione del mastello distrutto, e confermiamo che saranno adottate tutte le misure necessarie per prevenire il ripetersi di episodi simili