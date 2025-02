[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Diambo ad Antenna Sud: “Conquistato un punto d’oro”

Intervenuto a LuneDì di Puglia su Antenna Sud, il centrocampista del Manfredonia Diambo ha parlato del pareggio di Nocera.

“Abbiamo preparato bene la gara. Siamo andati lì per prendere dei punti e ne abbiamo conquistato uno che vale oro. La Nocerina è una squadra fortissima, con individualità davvero importanti. Secondo me ha tutte le carte in regola per vincere il campionato”.

E sulla salvezza: “In qualche modo ci salveremo, ci crediamo e abbiamo i giocatori per farlo. Il presidente ha parlato con noi, facendoci capire il momento che stiamo attraversando. Adesso stiamo lavorando per uscirne”.