Manfredonia di ferro: tre punti strappati al Martina

Un grandissimo Manfredonia, spinto da un Miramare in festa, batte 1-0 il Martina e conquista tre punti importanti prima del filotto di scontri diretti.

Pronti via, guai al ginocchio per Carullo e Pezzella ridisegna la squadra che soffre le iniziative offensive del Martina con una coriacea prestazione difensiva e con un po’ di fortuna: sono due i legni colpiti dagli ospiti.

Nella ripresa, al 53’, Balba trova il gol con un diagonale perfetto ed il Manfredonia si difende con più ordine fino al 96’.

Grandissima la prestazione di capitan Cicerelli, ma tutta la squadra merita ampiamente la sufficienza, con una nota di merito al difensore Spinelli che ha annullato Palermo.