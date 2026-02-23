[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, delegazione ucraina ricevuta in Consiglio comunale

In occasione del 24 febbraio, data che segna il quarto anniversario

dell’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della

Federazione Russa, il Comune di Manfredonia ha risposto con

fermezza all’appello alla solidarietà internazionale.



L’Amministrazione comunale ha ufficializzato l’adesione alla

campagna nazionale «Sto con l’Ucraina!», un’iniziativa volta a

rinnovare il sostegno al popolo ucraino e ai valori di libertà e

democrazia.



I gesti simbolici della città

Per testimoniare la vicinanza della comunità sipontina, il Comune

ha predisposto due azioni dal forte impatto visivo e simbolico:

L’esposizione della bandiera ucraina: Il vessillo nazionale giallo e

blu sventolerà accanto ai colori dell’Italia e dell’Unione Europea

sugli edifici istituzionali.

Illuminazione artistica: I principali monumenti o palazzi

amministrativi della città saranno illuminati con i colori della

bandiera ucraina, trasformando il panorama urbano in un

messaggio luminoso di speranza e resistenza.



Un segnale di dignità e valori europei

L’adesione non è solo un atto formale, ma un riconoscimento del

sacrificio di un popolo che da quattro anni difende il proprio

diritto alla vita e alla sovranità.



“Questo gesto rappresenta un importante segno di sostegno per

chi continua a difendere la pace e la libertà. Ha inoltre un profondo

valore morale per i cittadini ucraini che vivono nel nostro

territorio, ribadendo la fedeltà di Manfredonia e dell’Italia intera ai

valori europei di democrazia e rispetto della dignità umana.

“

Con questa iniziativa, Manfredonia si unisce alla rete di comuni

italiani che chiedono a gran voce la fine del conflitto, onorando il

coraggio di chi non smette di lottare per un futuro di pace.