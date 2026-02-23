Manfredonia, delegazione ucraina ricevuta in Consiglio comunale
In occasione del 24 febbraio, data che segna il quarto anniversario
dell’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della
Federazione Russa, il Comune di Manfredonia ha risposto con
fermezza all’appello alla solidarietà internazionale.
L’Amministrazione comunale ha ufficializzato l’adesione alla
campagna nazionale «Sto con l’Ucraina!», un’iniziativa volta a
rinnovare il sostegno al popolo ucraino e ai valori di libertà e
democrazia.
I gesti simbolici della città
Per testimoniare la vicinanza della comunità sipontina, il Comune
ha predisposto due azioni dal forte impatto visivo e simbolico:
L’esposizione della bandiera ucraina: Il vessillo nazionale giallo e
blu sventolerà accanto ai colori dell’Italia e dell’Unione Europea
sugli edifici istituzionali.
Illuminazione artistica: I principali monumenti o palazzi
amministrativi della città saranno illuminati con i colori della
bandiera ucraina, trasformando il panorama urbano in un
messaggio luminoso di speranza e resistenza.
Un segnale di dignità e valori europei
L’adesione non è solo un atto formale, ma un riconoscimento del
sacrificio di un popolo che da quattro anni difende il proprio
diritto alla vita e alla sovranità.
“Questo gesto rappresenta un importante segno di sostegno per
chi continua a difendere la pace e la libertà. Ha inoltre un profondo
valore morale per i cittadini ucraini che vivono nel nostro
territorio, ribadendo la fedeltà di Manfredonia e dell’Italia intera ai
valori europei di democrazia e rispetto della dignità umana.
“
Con questa iniziativa, Manfredonia si unisce alla rete di comuni
italiani che chiedono a gran voce la fine del conflitto, onorando il
coraggio di chi non smette di lottare per un futuro di pace.