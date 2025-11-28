Manfredonia, danni all’auto del coordinatore di Sanitaservice

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

SOLIDARIETÀ AL COORDINATORE AZIENDALE DI SANITASERVICE: ANCORA ATTI VANDALICI A MANFREDONIA

La FP CGIL Foggia esprime piena solidarietà al coordinatore aziendale di Sanitaservice ASL FG, Massimo Campanaro, che nella mattinata di ieri si è recato presso l’Ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia per attività di servizio e ha ritrovato l’auto aziendale con gli pneumatici tagliati nel parcheggio interno della struttura sanitaria.

Si tratta dell’ennesimo episodio ai danni della Sanitaservice ASL FG, a conferma di un clima non più tollerabile. Non siamo di fronte a casi isolati: altri eventi preoccupanti si sono verificati negli ultimi mesi e come FP CGIL riteniamo urgente che vengano adottate tutte le misure necessarie a garantire sicurezza e tutela per i lavoratori impegnati ogni giorno negli ospedali della provincia.

Pretendiamo risposte chiare e interventi concreti: chi lavora per garantire servizi pubblici essenziali deve poterlo fare in un ambiente sicuro, rispettoso e libero da intimidazioni.

Il Segretario Generale FP CGIL Foggia

Angelo Ricucci