Manfredonia, da oggi le aperture straordinarie per rilascio carte di identità
In prossimità delle consultazioni elettorali del 23 e 24 novembre 2025 l’ufficio preposto al rilascio delle carte d’identità sarà aperto al pubblico dalle ore 16.00 alle ore 19.00 anche nelle seguenti giornate:
|Lunedì
|27 ottobre
|mercoledì
|29 ottobre
|giovedì
|30 ottobre
|venerdì
|31 ottobre
|lunedì
|3 novembre
|mercoledì
|5 novembre
|giovedì
|6 novembre
|venerdì
|7 novembre
In ciascuna giornata di apertura straordinaria, potranno essere rilasciate n. 24 carte d’identità secondo il numero progressivo di arrivo che verrà consegnato all’entrata a partire dalle ore 15:45.