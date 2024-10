Manfredonia, da domani apertura continuata del Cimitero

MANFREDONIA: APERTURA CONTINUATA DEL CIMITERO DAL 28 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

In vista della prossima ricorrenza dedicata alla commemorazione dei defunti, l’Amministrazione Comunale ha disposto una modifica temporanea degli orari di apertura del Cimitero Comunale.

A partire dal 28 ottobre 2024 e fino al 3 novembre 2024, il Cimitero resterà aperto con orario continuato dalle ore 7:00 alle ore 17:30. Inoltre, per agevolare ulteriormente l’afflusso dei visitatori, sarà aperto anche il cancello Nord, ma fino alle ore 17.00.

Dal 4 novembre, l’orario invernale verrà ripristinato con aperture dalle 7:30 alle 12:30 al mattino e dalle 15:00 alle 17:00 nel pomeriggio, fino all’entrata in vigore dell’ora legale.

“L’apertura prolungata e il potenziamento degli accessi riflettono l’impegno dell’Amministrazione nel rispondere ai bisogni dei cittadini in momenti di forte valore simbolico come questo. Tuttavia – ha commentato l’‘assessora al Welfare di Comunità e Cultura con delega ai Servizi Cimiteriali, Maria Teresa Valente – siamo consapevoli delle criticità legate alla disponibilità di spazi nel Cimitero, ed è proprio per questo che la costruzione di nuovi loculi rappresenta uno degli obiettivi primari della nostra amministrazione. Proprio in tal senso, in questi giorni ci sarà un incontro congiunto con l’Assessore ai Lavori Pubblici e con l’Assessore all’Urbanistica. Lavoriamo affinché, in futuro, non si debba più aggiungere ulteriore dolore in momenti di grande sofferenza.”