[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia-Costa d’Amalfi si giocherà a Trinitapoli

Il Manfredonia Calcio 1932, come da comunicazione odierna della LND, informa che la partita con il Costa D’Amalfi in programma domenica 9 marzo (valida per la 10^ giornata di ritorno del campionato di serie D 2024/2025), si svolgerà a porte chiuse presso lo Stadio comunale di via Mare di Trinitapoli (BT) alle ore 14.30.

Tale decisione d’ufficio è conseguente agli incresciosi episodi della tifoseria ai danni della terna arbitrale in occasione della partita interna contro in Francavilla in Sinni dello scorso 15 febbraio, che hanno causato la squalifica del “Miramare” (già oggetto di due diffide stagionali per le medesime circostanze) ed una pesante ammenda economica.

Pertanto, sono in capo alla società Manfredonia Calcio 1932 tutti i costi e le responsabilità di organizzazione del match con il Costa D’Amalfi su campo neutro a Trinitapoli