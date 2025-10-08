Politica Manfredonia
Manfredonia, convocato per venerdì consiglio comunale: i temi all’ordine del giorno
Si comunica che ai sensi degli articoli 12 e 21 dello Statuto Comunale e degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 45 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il giorno 10 ottobre 2025 alle ore 15:00, in sessione straordinaria, si terrà il Consiglio Comunale nella sala consiliare di Palazzo San Domenico per la trattazione del seguente
Ordine del Giorno
- Approvazione verbale della seduta di consiglio comunale del 25 agosto 2025 – art. 65 regolamento del consiglio comunale;
- Variazione di bilancio 2025-2027 – annualità 2025-2026-2027, ai sensi art. 175 c. 4 d. Lgs 267/2000 (ratifica deliberazione di giunta comunale n. 174 del 13.08.2025);
- Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 – annualità 2025-2026 e 2027;
- Area archeologica di Siponto. Autorizzazione alla sdemanializzazione di terreno di uso civico con acquisizione al patrimonio indisponibile;
- Rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione gravanti sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica modifica parziale della procedura.