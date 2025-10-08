Politica Manfredonia

Manfredonia, convocato per venerdì consiglio comunale: i temi all’ordine del giorno

Redazione8 Ottobre 2025
Si comunica che ai sensi degli articoli 12 e 21 dello Statuto Comunale e degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 45 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il giorno 10 ottobre 2025 alle ore 15:00, in sessione straordinaria, si terrà il Consiglio Comunale nella sala consiliare di Palazzo San Domenico  per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno

  1. Approvazione verbale della seduta di consiglio comunale del 25 agosto 2025 – art. 65 regolamento del consiglio comunale; 
  2. Variazione di bilancio 2025-2027 – annualità 2025-2026-2027, ai sensi art. 175 c. 4 d. Lgs 267/2000 (ratifica deliberazione di giunta comunale n. 174 del 13.08.2025);
  3. Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 – annualità 2025-2026 e 2027;
  4. Area archeologica di Siponto. Autorizzazione alla sdemanializzazione di terreno di uso civico con acquisizione al patrimonio indisponibile;
  5. Rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione gravanti sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica modifica parziale della procedura.
