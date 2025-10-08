[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, convocato per venerdì consiglio comunale: i temi all’ordine del giorno

Si comunica che ai sensi degli articoli 12 e 21 dello Statuto Comunale e degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 45 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il giorno 10 ottobre 2025 alle ore 15:00, in sessione straordinaria, si terrà il Consiglio Comunale nella sala consiliare di Palazzo San Domenico per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno