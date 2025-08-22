Politica Manfredonia

Manfredonia, convocato consiglio comunale per il 25 agosto

Redazione22 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, convocato consiglio comunale per il 25 agosto

Si comunica che ai sensi degli articoli 12 e 21 dello Statuto Comunale e degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 45 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il giorno 25 agosto 2025 alle ore 9:00, in sessione straordinaria, si terrà il Consiglio Comunale nella sala consiliare di Palazzo San Domenico  per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno

  1. Approvazione verbali della seduta di consiglio comunale del 29 luglio 2025 – Art. 65 regolamento del consiglio comunale;
  2. Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2025-2028. Elezione presidente e nomina componenti.
Redazione22 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]