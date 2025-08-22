Politica Manfredonia
Manfredonia, convocato consiglio comunale per il 25 agosto
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, convocato consiglio comunale per il 25 agosto
Si comunica che ai sensi degli articoli 12 e 21 dello Statuto Comunale e degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 45 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, il giorno 25 agosto 2025 alle ore 9:00, in sessione straordinaria, si terrà il Consiglio Comunale nella sala consiliare di Palazzo San Domenico per la trattazione del seguente
Ordine del Giorno
- Approvazione verbali della seduta di consiglio comunale del 29 luglio 2025 – Art. 65 regolamento del consiglio comunale;
- Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2025-2028. Elezione presidente e nomina componenti.