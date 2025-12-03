Manfredonia: contributo affitto casa, pubblicato l’elenco dei beneficiari anno 2024

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA: CONTRIBUTO AFFITTO CASA, PUBBLICATO L’ELENCO DEI BENEFICIARI PER L’ANNO 2024

È stato approvato e pubblicato l’elenco dei beneficiari del contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione relativo all’anno 2024, finanziato interamente con risorse del Comune di Manfredonia.

Dopo lo stop del Governo nazionale al Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, che fino al 2022 aveva garantito un aiuto importante alle famiglie, l’Amministrazione comunale ha scelto di ripristinare la misura a livello locale, pur potendo contare esclusivamente sul proprio bilancio. Basti ricordare che nel 2021 lo Stato aveva stanziato a livello nazionale 210 milioni di euro, nel 2022 la dotazione era salita a 330 milioni, mentre dal 2023 in poi non è stata più prevista alcuna risorsa dedicata a questo tipo di contributo.

“Nonostante il venir meno dei fondi nazionali, abbiamo ritenuto doveroso continuare a sostenere le famiglie che ogni mese fanno i conti con affitti troppo gravosi rispetto al reddito disponibile. Non si tratta di un intervento simbolico, ma di un impegno finanziario rilevante per un ente in piano di riequilibrio, che abbiamo deciso di assumere perché il diritto alla casa resta una priorità e un fronte delicato di prevenzione del disagio sociale”, dichiara l’Assessora al Welfare e Cultura, Maria Teresa Valente.

Per l’annualità 2024, il Comune di Manfredonia ha messo a disposizione complessivamente 206.709,39 euro per il contributo affitto, a favore dei conduttori di immobili adibiti ad abitazione principale che si trovano in condizioni di fragilità socio-economica. Le domande pervenute sono state 394: di queste, 267 sono risultate ammissibili al contributo, mentre 127 sono state escluse in quanto non in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico.

“Abbiamo scelto di intervenire perché tante famiglie vedono una parte significativa del proprio reddito assorbita dal pagamento dell’affitto, con il rischio concreto di morosità e sfratti. In un momento in cui né lo Stato né la Regione finanziano più questa misura, abbiamo deciso di assumere direttamente l’onere con il nostro bilancio, programmando con attenzione le risorse destinate alle politiche abitative. È un impegno importante, ma necessario per dare risposte reali a chi vive maggiori difficoltà”, dichiara il sindaco Domenico la Marca.

L’elenco dei beneficiari ammessi e quello dei richiedenti esclusi, con l’indicazione delle relative motivazioni, sono consultabili sull’Albo pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Manfredonia, nel rispetto delle norme sulla privacy per quanto riguarda i dati sensibili e le situazioni di disagio economico.