Manfredonia, contributi per sostegno spese bollette Tari 2023-2024
Il Comune di Manfredonia informa la cittadinanza che è possibile presentare domanda per ottenere contributi a sostegno delle spese relative alle bollette TARI 2023-2024.
Requisiti principali:
Residenza nel Comune di Manfredonia
Entrate mensili non superiori a € 800 (contributo dimezzato se le entrate sono comprese tra € 600 e € 800)
Patrimonio mobiliare (al 31/12/2024) non superiore a € 5.000, aumentabile fino a € 8.000 (o € 10.000 in caso di persona con disabilità)
ISEE non superiore a € 7.500
Presentazione delle cartelle TARI 2023-2024 relative all’abitazione di residenza
Scadenza: entro le ore 12:00 del 23 settembre 2025
Ritiro moduli:
– Servizi Sociali – via San Lorenzo n. 47
– URP – Piazza del Popolo n. 8
Consegna domande:
– a mano presso i Servizi Sociali in via San Lorenzo n. 47
– via PEC: servizisociali@comunemanfredonia.legalmail.it
Per ulteriori informazioni e per scaricare il modulo: https://www.comune.manfredonia.fg.it/…/pagsistema.html