Manfredonia, contributi affitto casa 2024
È aperta la presentazione delle domande per i contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione 2024.
La domanda va compilata esclusivamente online entro entro le ore 12:00 del 20 settembre 2025 al link https://bacopa.it/?mod=mnfbonus24
Per informazioni:
Ufficio Politiche Abitative – Servizi Sociali
0884 519628 – 519681 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30)
Per ulteriori info: https://www.comune.manfredonia.fg.it/…/pagsistema.html