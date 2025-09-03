Attualità Manfredonia

Manfredonia, contributi affitto casa 2024

È aperta la presentazione delle domande per i contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione 2024.

📝 La domanda va compilata esclusivamente online entro entro le ore 12:00 del 20 settembre 2025 al link 👉https://bacopa.it/?mod=mnfbonus24

📞 Per informazioni:

Ufficio Politiche Abitative – Servizi Sociali

☎️ 0884 519628 – 519681 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30)

🌐 Per ulteriori info: https://www.comune.manfredonia.fg.it/…/pagsistema.html

Redazione3 Settembre 2025
