Manfredonia, consiglio comunale odierno in diretta

Link alla diretta streaming: https://www.youtube.com/live/zmGi4VZFZN4

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione verbali delle sedute di consiglio comunale del 10 e 14 ottobre 2025 – art. 65 regolamento del consiglio comunale; Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 – annualità 2025-2026-2027; Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. Estinzione anticipata mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – Autorizzazione; Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, art. N. 194, co 1, l. A) d. Lgs. 267/2000. Decreto ingiuntivo esecutivo n. 622/2018 Tribunale Foggia – INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.p.A.; Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da intervento in somma urgenza ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. E) del d.lgs. 267/2000 servizio di guardiania presso sito sequestrato in località Sciali Di Lauro; Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da intervento in somma urgenza ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. E) del d.lgs. 267/2000 servizio di guardiania presso sito ex. CCR; Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da intervento di somma urgenza per operazioni di spegnimento incendio presso “Ultima Spiaggia” località Siponto; Intervento P9150 collettamento dei reflui delle marine all’impianto depurativo di Manfredonia (FG) agro di Manfredonia. Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e recepimento proroga dichiarazione di pubblica utilità; Ridefinizione urbanistica dei suoli censiti in catasto terreni al f. 23, p.lle 394 e 1353, 1400 per intervenuta decadenza del vincolo preordinato all’esproprio. Variante puntuale al P.R.G. – Adozione.



ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO

Eventi meteorologici eccezionali del 16 e 17/10/2025. Lavori di somma urgenza per aggottamento acque, rimozione fango emessa in sicurezza infrastrutture. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi artt. 191 c. 3 e 194 c. 1 lett. E) del d.lgs.267/2000.