Politica Manfredonia

Manfredonia, consiglio comunale il 3 giugno

Redazione24 Maggio 2026
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Manfredonia, consiglio comunale il 3 giugno

Si comunica che il giorno 3 giugno alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

  1. Approvazione verbali della seduta di consiglio comunale del 29 aprile 2026 – art. 65 regolamento del consiglio comunale;
  2. Approvazione rendiconto della gestione per l’esercizio 2025 e suoi allegati;
  3. Mozione del consigliere Marasco ad oggetto: costituzione, approvazione, formazione e giuramento degli ispettori ambientali comunali volontari del comune di Manfredonia;
  4. Mozione dei consiglieri Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi L. ad oggetto: richiesta di indizione referendum consultivo;
  5. Mozione dei consiglieri Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi L. ad oggetto: rimodulazione aliquote IRPEF.
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Redazione24 Maggio 2026