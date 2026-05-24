Politica Manfredonia
Manfredonia, consiglio comunale il 3 giugno
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Manfredonia, consiglio comunale il 3 giugno
Si comunica che il giorno 3 giugno alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio Comunale per la trattazione del seguente
Ordine del giorno
- Approvazione verbali della seduta di consiglio comunale del 29 aprile 2026 – art. 65 regolamento del consiglio comunale;
- Approvazione rendiconto della gestione per l’esercizio 2025 e suoi allegati;
- Mozione del consigliere Marasco ad oggetto: costituzione, approvazione, formazione e giuramento degli ispettori ambientali comunali volontari del comune di Manfredonia;
- Mozione dei consiglieri Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi L. ad oggetto: richiesta di indizione referendum consultivo;
- Mozione dei consiglieri Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi L. ad oggetto: rimodulazione aliquote IRPEF.