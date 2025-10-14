Politica Manfredonia
Manfredonia, Consiglio Comunale del 14 ottobre in diretta
Link alla diretta streaming: https://www.youtube.com/live/uy-3LUN0ZRc
Ordine del giorno
- Modifica dell’art. 1, comma 4 del vigente statuto comunale;
- Bilancio consolidato dell’esercizio 2024 ai sensi dell’art. 11-bis, D.lgs. n. 118/2011. Approvazione;
- Rimozione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e al canone massimo di locazione gravanti sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica modifica parziale della procedura