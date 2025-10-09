[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, “Consiglio Comunale convocato senza notifiche ai consiglieri. Sbagliano pure le convocazioni”

AVV. DI STASO: “COSI’ PROPRIO NON VA. DOPO 2 MESI DI SONNO PROFONDO L’AMMINISTRAZIONE LA MARCA SBAGLIA PURE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE METTENDO A REPENTAGLIO MILIONI DI EURO DI INVESTIMENTI!”

“Non mi hanno notificato regolarmente la convocazione della prossima seduta di venerdi’ 10 ottobre, il che la renderebbe nulla. Ma, viste le gravi conseguenze che comporterebbe una mia formale e legittima contestazione, per senso di responsabilità verso la città ed i miei concittadini, non contesterò tale sciatteria e sarò presente in aula”

MANFREDONIA – Volevo fare i mei più sinceri ringraziamenti alle testate giornalistiche, per le loro puntuali e tempestive informazioni sull’attività amministrativa locale.

Leggendo tali quotidiani online, ho preso atto della convocazione del consiglio comunale per la seduta del 10 ottobre 2025 con ben cinque punti all’ordine del giorno.

Peccato che rivesto la carica di consigliere comunale e di questo consiglio comunale non ne sapevo assolutamente nulla!

Al sottoscritto consigliere comunale di minoranza, non si è data comunicazione della convocazione e tanto meno della documentazione per discutere degli ordini del giorno.

Dopo aver letto del prossimo consiglio comunale, ho contattato il Presidente del Consiglio ed il Sindaco rendendoli partecipi della surreale situazione in cui mi trovavo e, quale riscontro, ho ricevuto (alle 13:45!) una pec con allegata la convocazione portante la data del 3 ottobre u.s.!

Come può un consigliere comunale studiare ed approfondire ben cinque punti di discussione in poco più di 48 ore??

Tant’è che lo stesso regolamento del consiglio comunale prescrive come termine libero quello di almeno cinque giorni dalla data di convocazione a quella della seduta.

Non posso che sentirmi profondamente mortificato ed umiliato, per la impossibilità di espletare le mie legittime prerogative.

Non è ammissibile che un consigliere comunale possa essere chiamato a discutere e decidere importanti argomenti in così poco tempo senza alcuna giustificazione.

La omessa e tardiva convocazione comporta la nullità della conseguente seduta del consiglio comunale.

In questa seduta si dovrà discutere ed approvare la ratifica ben due delibere di Giunta con i poteri del Consiglio Comunale aventi ad oggetto importanti e determinanti impegni finanziari.

Queste delibere devono essere ratificate dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla loro emanazione: in mancanza verrebbero dichiarate inefficaci.

Non so spiegarmi (dovrebbe dircelo il Sindaco) perché queste importanti delibere, dal 13 agosto, vengono portate in consiglio solo il 10 ottobre, mentre altri provvedimenti di contributi per feste e bagordi vari vengono immediatamente evase.

Fatto sta, che la eventuale nullità del deliberato, comporterebbe conseguenze non indifferenti per la nostra città.

E solo per questa ragione che non intendo contestare formalmente tali gravissime mancanze, benchè mi senta decisamente mortificato a dover presenziare ad un consiglio comunale senza aver avuto modo di studiare le carte.

Sarebbe opportuno che i responsabili rispondano per la loro superficialità e la loro sciatteria, ma non è nei miei interessi far gravare sulla nostra comunità le conseguenze delle ulteriori mancanze di questa amministrazione.

Nei tempi recenti ho assistito a ben altre condotte da parte di certa minoranza che per il solo fine di occupare lo scranno dell’avversario, non si è fatta scrupolo di far sprofondare nel baratro la nostra comunità.

Sono ben consapevole di cosa possa essere utile alla nostra comunità e di ciò che, invece, alimenti il tornaconto personale e solo per il senso di responsabilità che ogni amministratore dovrebbe nutrire, dovrò prendere parte ad una seduta svuotata di ogni dibattito e confronto.

Infatti sono mesi che il consiglio comunale non sente discutere di una interrogazione e rimbomba di una assordante silenzio, coperto dai soliloqui propagandistici di megalomani caporali di giornata.

Estromettere la minoranza anche dalla sola possibilità di studiare gli argomenti da discutere in consiglio comunale è una trovata che nessuno in precedenza aveva mai coltivato!

Mi dispiace, ma così non va!!

Avv. Vincenzo Di Staso