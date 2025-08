[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, conferma per l’under sipontino Gaetano Prencipe

Il Manfredonia Calcio 1932 è orgoglioso di confermare in prima squadra Gaetano Prencipe, centrocampista classe 2005 nato a Manfredonia, talento cresciuto nel nostro settore giovanile e ormai al terzo anno consecutivo con la maglia biancoceleste.

Nelle scorse due stagioni in Serie D ha collezionato 17 presenze ufficiali, mettendo in mostra dinamismo e grande disponibilità tattica in mezzo al campo.