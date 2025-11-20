[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, conferenza per l’apertura del cantiere per la nuova caserma dei Carabinieri

Venerdì 21 novembre alle ore 9 Conferenza stampa in occasione dell’apertura del cantiere per la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri di Manfredonia.

Ad illustrare il progetto esecutivo della nuova caserma che comprenderà anche la foresteria, saranno il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca e l’assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e identità territoriale, Francesco Schiavone . La nuova caserma sorgerà in via Dante Alighieri (ex Istituto Nautico).

I giornalisti e gli operatori di ripresa sono invitati a presentarsi il giorno 21 novembre 2025 alle ore 9 in via Dante Alighieri, ex istituto nautico.

Manfredonia, 20/11/2025