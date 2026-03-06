Attualità Manfredonia
Manfredonia, concessione temporanea di posteggi per il commercio su aree pubbliche in occasione della festa del papà 2026
Si avvisa che come indicato nella determinazione n. 18/2026 potranno essere presentate le domande di assegnazione dei posteggi utilizzando lo schema di domanda in allegato dal 5 marzo al 10 marzo.
Si ricorda altresì che le domande pervenute oltre il termine del 10 marzo potranno essere prese in considerazione in caso di posteggi rimasti non assegnati se pervenute entro il 14 marzo.