Manfredonia, come funziona lo street food di Ciambò
Sabato 20 settembre, in occasione di Ciambò, una serata speciale tra buon cibo, vini del territorio, birre artigianali e un Vj set che accenderà il lungomare fino a tarda notte!
Un’intera area sarà dedicata allo Street Food reinterpretato in chiave moderna Passeggia tra gli stand e lasciati conquistare dai profumi, dai sapori, dalle tradizioni di Manfredonia. Un’occasione unica per assaporare le specialità del territorio in versione street, veloce ma gourmet!
Dove? Nella splendida cornice della zona antistante il Porto Storico di Manfredonia: Viale Miramare. Non mancare!