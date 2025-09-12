Eventi ManfredoniaManfredonia

Manfredonia, come funziona lo street food di Ciambò

Redazione12 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, come funziona lo street food di Ciambò

Sabato 20 settembre, in occasione di Ciambò, una serata speciale tra buon cibo, vini del territorio, birre artigianali e un Vj set che accenderà il lungomare fino a tarda notte! ✨

Un’intera area sarà dedicata allo Street Food reinterpretato in chiave moderna 🍷 Passeggia tra gli stand e lasciati conquistare dai profumi, dai sapori, dalle tradizioni di Manfredonia. Un’occasione unica per assaporare le specialità del territorio in versione street, veloce ma gourmet!

📍 Dove? Nella splendida cornice della zona antistante il Porto Storico di Manfredonia: Viale Miramare. Non mancare!

Redazione12 Settembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]