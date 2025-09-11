[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, colpo in mezzo al campo: ritorna al Miramare Francesco Muscatiello

Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare il ritorno in biancoceleste di Francesco Muscatiello, centrocampista classe 2001.

Cresciuto proprio nel vivaio del Manfredonia, Muscatiello ha iniziato il suo percorso calcistico nella scuola calcio biancoceleste, distinguendosi fin da giovanissimo per tecnica, personalità e visione di gioco. Dopo la trafila nel settore giovanile, è approdato nella Primavera del Foggia, vivendo anche esperienze con la Rappresentativa Nazionale Giovanile.

Successivamente ha indossato la maglia dell’Audace Cerignola, con cui ha collezionato tante presenze in Serie D, prima di passare al Bitonto, dove ha confermato il suo valore risultando uno dei giocatori più apprezzati per rendimento, serietà e abnegazione.

Con 100 presenze in Serie D all’attivo , Muscatiello torna oggi a casa, nel club in cui è cresciuto, per mettere la sua esperienza e le sue qualità al servizio della squadra della sua città.