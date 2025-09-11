[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, colpo in difesa: arriva Spinelli

Il Manfredonia Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo di Michele Spinelli, difensore centrale classe 1998.

Nato a Cerignola, Spinelli è cresciuto nel settore giovanile del Milan, vestendo le maglie delle formazioni Under 17 e Under 19 rossonere, fino alla convocazione con la Nazionale Italiana Under 18.

In Serie D vanta quasi 200 presenze ufficiali, maturate con diverse maglie: San Severo, Campobasso, Picerno, Lanusei, Arconatese, Brindisi, Chieti, Mestre, Matera e Gravina. Difensore centrale solido e affidabile, all’occorrenza può ricoprire anche i ruoli di terzino destro e sinistro.

Un profilo di esperienza e personalità che andrà a rinforzare il reparto arretrato biancoceleste.