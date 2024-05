Manfredonia, collaudo area prefiltraggio avvenuto, presto anche l’agibilità dello Stadio

Con il montaggio dell’aerea prefiltraggio dello stadio Miramare in via San Giovanni Bosco si è conclusa questa mattina l’operazione di installazione e contestuale collaudo della predetta area, finalizzata all’ottenimento della definitiva agibilità dell’intero stadio Miramare di Manfredonia.

Complessivamente, quindi, sono stati acquistati dal comune di Manfredonia oltre 200 m lineari di area prefiltraggio costituita da cancelli installati sul suolo pubblico, finalizzata ad assicurare le condizioni di sicurezza durante le partite di calcio da disputarsi presso lo stadio, mentre le operazioni di montaggio e smontaggio della stessa resteranno a carico della società che disputerà l’evento sportivo.

Una operazione assolutamente imprescindibile, quindi, conditio sine qua non, per la disputa di gare di calcio nei tornei dilettantistici e professionistici.

Terminata questa operazione di collaudo, nei prossimi giorni a cura della Commissaria Straordinaria del comune di Manfredonia, dovrebbe essere convocata la Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblico Spettacolo per la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per il rilascio e sarebbe un novità, per la prima volta e di fatto, della agibilità dell’intero impianto sportivo stadio Miramare di Manfredonia.

Monitorando la provincia di Foggia, pochi sono gli impianti sportivi a norma che possono frangiarsi dell’esistenza dell’agibilità e tra questi quindi tra pochi giorni ci sarà anche lo stadio Miramare di Manfredonia nel quale è ricompresa la mitica Fossa dei Leoni teatro di tanti epici e memorabili incontri di calcio.

Tra qualche mese lo stadio Miramare potrà finalmente tornare ad ospitare sugli spalti il caloroso e passionale pubblico sipontino, che ha sempre sostenuto i colori biancocelesti del Manfredonia Calcio 1932, che si misurerà nel difficile ed entusiasmante campionato nazionale di serie D.

Non resta altro che riempire gli spalti e cantare”Forza Manfredonia”.

Antonio Castriotta