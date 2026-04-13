Il Sipontino è anche su Mobile!

Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. Scarica l’app e resta sempre aggiornato in tempo reale. SCARICA ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia città della vela: il Dinghy apre la stagione verso i Campionati Italiani Giovanili

Dalle regate di aprile al grande appuntamento di settembre: la città, con il Gargano Sailing Club, si prepara ad accogliere uno degli eventi più importanti della vela italiana

C’è un momento, in mare, in cui tutto si azzittisce. Il rumore della città scompare, l’orizzonte si apre, e rimane solo il vento. È il mondo del Dinghy 12’, ed è questo spirito che ha attraversato il fine settimana di Manfredonia, trasformando le regate dell’11 e 12 aprile in qualcosa di più di una competizione sportiva.

L’11 e 12 aprile, infatti, nelle acque davanti al castello di re Manfredi, quel momento è tornato grazie al Gargano Sailing Club. Il Campionato Zonale della classe Dinghy 12’ ha riportato il mare al centro della vita di Manfredonia — non come sfondo, ma come protagonista.

Il Dinghy 12’ non è una barca qualunque. È una delle classi più eleganti e tecnicamente esigenti della tradizione velica italiana: richiede ascolto, pazienza, dialogo continuo con gli elementi. Chi sceglie di regatare su un Dinghy sceglie una scuola di vita prima ancora che uno sport.

A dominare la classifica assoluta è stato Cosimo Bottiglione (SVMM SeVe Taranto), seguito da Massimo Leporati (Circolo Vela Cesenatico) e Alberto La Tegola (Circolo Vela Bari ASD). Tra i Master ancora Bottiglione, tra i Super Master Stefano Antoncecchi (Circolo Canottieri Barion), tra i Legend Gaetano Allodi Varriale (LNI Napoli). Nomi, sì, ma soprattutto storie: di anni passati ad affinare la tecnica, a leggere il vento, a scegliere il momento giusto.

Accanto alla dimensione sportiva, il fine settimana ha segnato anche un passaggio decisivo per il futuro della vela sul territorio. Sabato 11 aprile si è infatti svolta la presentazione ufficiale del calendario degli eventi 2026, che vedrà Manfredonia e il Gargano Sailing Club protagonisti nei prossimi mesi.

Il cuore di questo percorso sarà rappresentato dai Campionati Italiani Giovanili delle Classi in Doppio: dal 5 al 10 settembre 2026, Manfredonia ospiterà uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione velica nazionale. Circa 250 imbarcazioni e catamarani, oltre 450 giovani atleti provenienti da ogni angolo d’Italia si sfideranno per sei titoli italiani junior, con il Castello Svevo-Angioino a fare da sentinella silenziosa sullo scenario. Quattrocentocinquanta ragazzi. Quattrocentocinquanta storie che stanno ancora cominciando. Arriveranno qui, nel golfo sipontino, a misurare se stessi con il vento e con il mare – e a godere appieno di un territorio, delle sue bellezze e della sua ospitalità.

Manfredonia è una delle sole cinque città italiane selezionate dalla Federazione Italiana Vela per ospitare un evento di questo livello. Una fiducia che non è arrivata per caso, ma costruita anno dopo anno, regata dopo regata, dal lavoro silenzioso e tenace del Gargano Sailing Club. Proprio nel corso della premiazione del Dinghy, il club ha ricevuto una targa dal Presidente dell’VIII Zona FIV, Alberto La Tegola, come segno dell’impegno profuso nella promozione della vela e dello sport di mare.

Il cuore dell’evento sarà il Villaggio FIV, allestito in largo Diomede, lungo il tratto di lungomare compreso tra piazza Maestri d’Ascia e il Molo di Levante. Uno spazio che non sarà solo tecnico: sarà un luogo d’incontro, di animazione, di appartenenza — capace di coinvolgere l’intera città.

«Il 2026 sarà un anno davvero impegnativo – ha dichiarato Ilenia Clemente, Presidente del Gargano Sailing Club– ma anche straordinario. Gli eventi che ospiteremo porteranno a Manfredonia centinaia di imbarcazioni e giovani atleti, con al seguito tecnici e accompagnatori, e un impatto straordinario per la città e per tutto il sistema della vela».

Un percorso che trova conferma anche nelle parole del Presidente dell’VIII Zona FIV, Alberto La Tegola: «Manfredonia è ormai una tappa fissa. Qui troviamo condizioni ideali per la vela e un’organizzazione che sta dimostrando grande capacità. Eventi come questi rappresentano una straordinaria occasione di crescita sportiva e territoriale».

Per l’Assessore al Turismo Francesco Schiavone, si tratta di un’opportunità strategica: «Manifestazioni di questo livello permettono di destagionalizzare il turismo e di attrarre un pubblico qualificato, fatto di atleti, famiglie e operatori, generando visibilità e valore per tutto il territorio».

Gli eventi in calendario godono del patrocinio istituzionale di: Regione Puglia, Agenzia Regione del Turismo Pugliapromozione, Provincia di Foggia, Città di Manfredonia, Città di Vieste, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Parco Nazionale del Gargano, Camera di Commercio di Foggia, GAL Daunofantino, GAL Gargano.

Il fine settimana di aprile ha portato in dono anche la Giornata Regionale della Costa: vela, yoga, pesca inclusiva. Esperienze apparentemente diverse, unite da un filo invisibile — il contatto diretto, fisico, vero con il mare. Quello stesso mare che Manfredonia ha nel DNA, e che oggi torna a essere motore di futuro.

Tutto questo si inserisce nel programma di Puglia 2026 – European Region of Sport: una cornice più grande, che riconosce ciò che già si sapeva: questo lembo di Adriatico ha qualcosa di speciale.