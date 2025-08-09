Sport Manfredonia

Manfredonia, cinque reti nel test contro la Cosmano Sport

Redazione9 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, cinque reti nel test contro la Cosmano Sport

Si è concluso l’allenamento congiunto tra Manfredonia Calcio 1932 e Cosmano Sport con il risultato di 5-0 per i biancocelesti.

A segno Hernaiz (doppietta), Porzio (doppietta) e Prencipe.

Un buon test per i ragazzi di mister Pezzella, con spunti interessanti, trame di gioco ben costruite e idee utili per proseguire il lavoro in vista della nuova stagione.


Redazione9 Agosto 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]