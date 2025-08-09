Sport Manfredonia
Manfredonia, cinque reti nel test contro la Cosmano Sport
Si è concluso l’allenamento congiunto tra Manfredonia Calcio 1932 e Cosmano Sport con il risultato di 5-0 per i biancocelesti.
A segno Hernaiz (doppietta), Porzio (doppietta) e Prencipe.
Un buon test per i ragazzi di mister Pezzella, con spunti interessanti, trame di gioco ben costruite e idee utili per proseguire il lavoro in vista della nuova stagione.