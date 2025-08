Manfredonia, cimitero comunale: 252 nuovi loculi e 54 ossari grazie all’accordo con il terz’ordine francescano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

CIMITERO COMUNALE: 252 NUOVI LOCULI E 54 OSSARI GRAZIE ALL’ACCORDO CON IL TERZ’ORDINE FRANCESCANO

Un importante passo verso una gestione più ordinata, equa e pubblica degli spazi cimiteriali. La Giunta comunale ha approvato la delibera che autorizza la sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Manfredonia e l’O.F.S. (Ordine Francescano Secolare), attualmente concessionario di diverse tombe collettive, tra cui “Sant’Antonio”, “vecchia San Francesco”, “Colonnato”, “nuova San Francesco”, “Santa Chiara”, “San Lorenzo”, “Santa Elisabetta” e “San Ludovico”.

La convenzione, proposta in Giunta dall’Assessora al Welfare con delega ai Servizi Cimiteriali, Maria Teresa Valente, prevede tra gli interventi principali, la realizzazione di 252 nuovi loculi e 54 ossari all’interno della tomba collettiva “Sant’Antonio”, nonché l’avvio di un percorso che porterà alla cessione delle concessioni al Comune di Manfredonia. Il progetto, già conforme al vigente Piano Regolatore Cimiteriale, include opere di eliminazione delle barriere architettoniche, riattivazione dell’ascensore porta feretri da tempo inutilizzabile e messa in sicurezza dell’intero comparto. Tutti i costi saranno coperti dall’associazione attraverso autofinanziamento, senza alcun onere per il bilancio comunale.

Secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, il 50% dei nuovi loculi sarà assegnato dal Comune, con priorità per i cittadini che intendano trasferire il coniuge o un parente di primo grado deceduto dopo il 1° gennaio 2018 e tumulato provvisoriamente. Il restante 50% sarà riservato agli associati dell’O.F.S. privi di altra disponibilità familiare.

È stabilito inoltre che, entro un anno dal collaudo tecnico-amministrativo delle opere, l’O.F.S. receda formalmente dalle concessioni, trasferendo tutti i diritti al Comune di Manfredonia, che assumerà la piena gestione e manutenzione delle tombe nell’ambito dell’appalto dei servizi cimiteriali già attivo.

“Questa delibera è il frutto di un lavoro serio e approfondito, che conferma la volontà dell’Amministrazione di riportare ordine, trasparenza e rispetto nella gestione degli spazi cimiteriali”, dichiara l’Assessora Maria Teresa Valente. “È un risultato concreto, ottenuto senza alcun peso per le casse comunali, che darà risposte a tante famiglie in attesa. Il nostro impegno per una città più giusta passa anche da qui”. “Un ringraziamento sentito– prosegue – al Terz’Ordine Francescano, presieduto da Matteo Santoro, per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati nel costruire un percorso condiviso e concreto a beneficio della collettività”.

“Con l’approvazione di questa delibera, l’Amministrazione comunale compie un primo passo formale verso la sottoscrizione della convenzione e l’acquisizione delle concessioni cimiteriali da parte del Comune di Manfredonia”, dichiara il Sindaco Domenico la Marca. “Un’intesa che mette al centro i diritti delle persone, la sicurezza dei luoghi e un’idea di gestione cimiteriale pubblica, accessibile, trasparente”.