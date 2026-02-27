[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, chiuso il Parco Giochi dell’Orso. Il motivo

Comprendiamo bene che le belle giornate accendano l’entusiasmo di vivere il Parco Giochi dell’Orso e di trascorrere del tempo all’aria aperta insieme ai propri bambini.

Purtroppo, si sono verificati alcuni problemi tecnici e, al momento, l’area non risulta ancora messa in sicurezza.

Per questo motivo chiediamo alla comunità di pazientare ancora qualche giorno.

Gli imprevisti possono accadere e stiamo lavorando per risolvere tutto nel più breve tempo possibile, affinché il parco torni ad essere un luogo sicuro, accogliente e fruibile da tutti.

Presto il parco sarà nuovamente agibile e potremo tornare a viverlo e divertirci insieme

Grazie per la comprensione e la collaborazione.

Presidente

Colonna Rita