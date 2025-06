[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia chiama la sua cucina

Un grande evento si prepara all’orizzonte. Una cena spettacolo sul porto commerciale, dedicata al mare, ai sapori autentici, ai piatti che raccontano chi siamo. Un evento speciale che unirà la cultura gastronomica di Manfredonia, l’energia dello spettacolo e l’anima del nostro porto. Un’occasione per accendere i riflettori sulla nostra ristorazione, sulle tradizioni vere, sulle storie che passano dal piatto alla gente. Un’occasione per creare un’esperienza memorabile per cittadini e turisti, rafforzando l’identità culturale e sociale di Manfredonia. Promuovere la sostenibilità ambientale. Valorizzare il commercio, la marineria e la ristorazione locale.

Il primo passo? Un incontro con le istituzioni, Studio360 e Partesa, per raccontare il progetto, rispondere a domande, e lasciare spazio a idee, proposte, entusiasmo Invitiamo tutti i ristoratori di Manfredonia a partecipare a questo momento di confronto e condivisione. Perché il gusto della nostra città… parte da voi.

Ci vediamo lunedì 23 giugno alle ore 16 presso il Comune di Manfredonia. Saranno presenti il Sindaco Domenico La Marca, l’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile e l’Assessore alla Sostenibilità Mariarita Valentino.

Il mare ci unisce. La tavola ci racconta. Costruiamolo insieme.

Comune di Manfredonia