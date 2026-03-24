Sport Manfredonia
Manfredonia, che stangata per Pezzella: 4 giornate di squalifica
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Manfredonia, che stangata per Pezzella: 4 giornate di squalifica
Il Manfredonia Calcio 1932 rende note le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in seguito all’esame dei referti arbitrali relativi al weekend di gare appena trascorso.
Il G. S. ha inflitto quattro giornate di squalifica al mister Luigi Pezzella “Per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara.”
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