Manfredonia celebra Maria SS. di Siponto: fede, cultura, sport e tradizione dal 22 agosto al 1° settembre

In onore di Maria SS. di Siponto dal 22 agosto al 1° settembre 2025

L’Amministrazione Comunale di Manfredonia, in sinergia con il Comitato Festa Patronale, la Diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, le associazioni cittadine e numerose realtà culturali e sportive del territorio, presenta il programma ufficiale della 189^ edizione della Festa Patronale in onore di Maria SS. di Siponto. Una ricorrenza attesa e sentita dall’intera comunità sipontina, una manifestazione che unisce ogni anno fede, tradizione, musica, arte e sport. Il calendario si apre venerdì 22 agosto con il tradizionale sparo di mortaretti, che dà il via alla Novena in preparazione alla solennità. A partire da lunedì 25 agosto, la città si animerà con una fitta agenda di appuntamenti culturali, artistici e musicali: tra questi, l’iniziativa di Street Art in Piazza Papa Giovanni XXIII, matinée musicali, giochi della tradizione popolare e l’evento “Illuminiamo la comunità” dedicato alla memoria storica e al dialogo generazionale. A seguire, il 28 agosto alle ore 20:00 ci sarà l’Accensione delle Luminarie, alla presenza dell’ Arcivescovo Padre Franco Moscone, del Sindaco Domenico La Marca. Il momento principale dei festeggiamenti è previsto nei giorni 29, 30 e 31 agosto, con esibizioni del Concerto Bandistico Città di Manfredonia, concerti lirico-sinfonici, spettacoli musicali in piazza e l’attesissimo show di fuochi pirotecnici terra-mare-cielo, in programma nella notte del 31 agosto dalla Spiaggia Castello. Particolarmente sentito il momento religioso della Processione della Sacra Icona della Beata Vergine Maria di Siponto, che si svolgerà domenica 31 agosto, con la partecipazione di autorità civili e militari, fedeli e associazioni cittadine. La chiusura è affidata alla tradizionale Festa del Mare, in programma lunedì 1° settembre, in onore di Sant’Andrea, Patrono dei pescatori. La sua suggestiva processione a mare sarà seguita dalla celebrazione eucaristica e da un ultimo concerto in Piazza Falcone e Borsellino, con gran finale di fuochi pirotecnici sul Lungomare del Sole di Siponto. Accanto al programma religioso e culturale, ampio spazio sarà dedicato anche allo sport, con una serie di tornei e manifestazioni agonistiche. Nel calendario sono previste competizioni di padel, calcio, basket, tennis, beach hockey, acquathlon e molto altro, promuovendo valori come la socialità, la partecipazione attiva e lo spirito di squadra.

La Festa Patronale non è solo un evento religioso e folkloristico ma un momento di coesione sociale, in cui la comunità si ritrova e si riconosce nei propri valori, nella propria storia e nelle proprie tradizioni. È il riflesso di un’identità condivisa che si rinnova ogni anno, corroborando il senso di appartenenza e trasmettendo alle nuove generazioni.